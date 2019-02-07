Фестиваль зимней рыбалки пройдет под Волгоградом

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-07T15:20:19+03:00

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В субботу, 16 февраля 2019, всех любителей зимней рыбалки из Волгограда и области приглашают на донской фестиваль «Рыболовные традиции». Соберутся почитатели подледного лова на турбазе в хуторе Рюмино Калачевского района. Подготовили организаторы развлечения не только для любителей посидеть с удочкой, но и для всей семьи. В программе - соревнования рыбаков, катание с горки и на коньках, минизоопарк, фотозона и горячая уха. Регистрация рыбаков начнется в 9.00, а сами состязания - в 10.00.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Агентстве по развитию туризма, соревноваться рыбаки будут в количестве и весе улова. Специальные номинации - за самую большую рыбу, а также самому перспективному и самому молодому рыбаку, лучшей рыбачке и семье рыбаков. Будет и приз «За волю к Победе». Для участия придется оплатить вступительный взнос. Подробности по телефону 8-902-382-36-62.

ИСТОЧНИК KP.RU