Конкурс масленичных кукол стартует в Волгограде
В 2019 году Масленичная неделя приходится на дни с 4 по 10 марта. До Широкой Масленицы остался всего месяц. Провожать зиму в Волгограде 10 марта будут народными гуляньями в парке у интерактивного музея «Россия - моя история». В программе - мастер-классы и метлобол, катания на печи и казачьи забавы, концерт и угощения. Хэдлайнером станет группа «Балаган лимитед». Подведут на празднике и итоги традиционного конкурса масленичных кукол. Так что волгоградцам пора креативить и создавать свою оригинальную красотку.
Главные условия – рост не менее полутора метров, «выносливость» в ветреную погоду и, конечно, красота. Заявки можно подавать до 5 марта, представить свою масленичную куклу может каждый желающий, как лично, так и от компании, школы, ТСЖ (подробности).
Выберет победителей специальная комиссия из профессиональных художников и мастеров прикладного творчества, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU