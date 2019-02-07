Конкурс масленичных кукол стартует в Волгограде

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-07T14:58:15+03:00

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В 2019 году Масленичная неделя приходится на дни с 4 по 10 марта. До Широкой Масленицы остался всего месяц. Провожать зиму в Волгограде 10 марта будут народными гуляньями в парке у интерактивного музея «Россия - моя история». В программе - мастер-классы и метлобол, катания на печи и казачьи забавы, концерт и угощения. Хэдлайнером станет группа «Балаган лимитед». Подведут на празднике и итоги традиционного конкурса масленичных кукол. Так что волгоградцам пора креативить и создавать свою оригинальную красотку.

Главные условия – рост не менее полутора метров, «выносливость» в ветреную погоду и, конечно, красота. Заявки можно подавать до 5 марта, представить свою масленичную куклу может каждый желающий, как лично, так и от компании, школы, ТСЖ (подробности).

Выберет победителей специальная комиссия из профессиональных художников и мастеров прикладного творчества, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU