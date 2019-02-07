2019-02-07T15:30:05+03:00
Общество

В Волгограде заработает маршрутка №5а - «Тулака - Родниковая долина»

Микроавтобусы начнут курсировать по этому пути уже с 15 февраля
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Уже сегодня несколько микроавтобусов будут ездить по этому маршруту - обкатывают.Уже сегодня несколько микроавтобусов будут ездить по этому маршруту - обкатывают.
Изменить размер текста:

С 15 февраля в Волгограде появится еще один маршрут в схеме общественного транспорта - маршрутка №5а. Она будет курсировать от микрорайона Тулака до «Родниковой долины».

Маршрут пройдет по следующему пути: от конечной остановки «Тулака» через тоннель - далее поднимутся по улице Казахской до проспекта Университетского, затем по Второй Продольной магистрали, и поднимутся до микрорайона «Родниковая Долина».

- Всего на этом маршруте с 15 февраля будут работать 12 микроавтобусов с интервалом движения порядка 10 минут, - сообщают в мэрии. - Но перевозчик уже сегодня пускает несколько микроавтобусов по этому пути в целях обкатки маршрута.

«Родниковая долина» в Волгограде так активно застраивается и заселяется, что тот общественный транспорт, который ездит сюда на данный момент, уже не справляется. И жители этого микрорайона давно просили власти добавить сюда автобусов или маршруток. Их услушали.

Напомним, что перед новым годом в Волгограде появился еще один новый маршрут №67К, который связал 62-ой Армии в Краснооктябрьском районе с крупным транспортным пересадочным узлом на Первой продольной магистрали. Немного изменили и маршрут 8С «Авиагородок» - «ТРК «КомсоМОЛЛ» - теперь с остановками на улицах Писемского и Тополевая. А с 1 февраля путь следования автобуса №2 продлили до железнодорожного вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тренировка удалась: в Волгограде устранили ложный порыв на водоводе
"Я что, рожаю?!": 200-килограммовая волгоградка не заметила седьмую беременность
Две ревнивые волгоградки порезали колеса машине соперницы
Фестиваль зимней рыбалки пройдет под Волгоградом
Конкурс масленичных кукол стартует в Волгограде
Иномарка всмятку: женщина чудом выжила в ДТП с фурой
В Астрахани пропал студент-первокурсник
Жительница Урюпинска не смогла заплатить за поездку и обвинила таксиста в вымогательстве
Чтобы погасить долги сына-игромана, волжанка собирала деньги на его лечение
Карантин по гриппу в Волгограде: закрыта гимназия и сотня классов в школах
В Волгограде на Рокоссовского сошел с рельсов трамвай
Волжане отсудили у «М.Видео» около 4 миллионов рублей за пожар из-за купленной у них микроволновки
В зоне паводка в 2019 году могут оказаться 23 района Волгоградской области
В Волгограде коммунальщики готовятся к гололеду
Приличная волжанка пырнула подругу ножом в живот из ревности