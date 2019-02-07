В Волгограде заработает маршрутка №5а - «Тулака - Родниковая долина»

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-07T15:30:05+03:00

Уже сегодня несколько микроавтобусов будут ездить по этому маршруту - обкатывают.

Микроавтобусы начнут курсировать по этому пути уже с 15 февраля

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С 15 февраля в Волгограде появится еще один маршрут в схеме общественного транспорта - маршрутка №5а. Она будет курсировать от микрорайона Тулака до «Родниковой долины».

Маршрут пройдет по следующему пути: от конечной остановки «Тулака» через тоннель - далее поднимутся по улице Казахской до проспекта Университетского, затем по Второй Продольной магистрали, и поднимутся до микрорайона «Родниковая Долина».

- Всего на этом маршруте с 15 февраля будут работать 12 микроавтобусов с интервалом движения порядка 10 минут, - сообщают в мэрии. - Но перевозчик уже сегодня пускает несколько микроавтобусов по этому пути в целях обкатки маршрута.

«Родниковая долина» в Волгограде так активно застраивается и заселяется, что тот общественный транспорт, который ездит сюда на данный момент, уже не справляется. И жители этого микрорайона давно просили власти добавить сюда автобусов или маршруток. Их услушали.

Напомним, что перед новым годом в Волгограде появился еще один новый маршрут №67К, который связал 62-ой Армии в Краснооктябрьском районе с крупным транспортным пересадочным узлом на Первой продольной магистрали. Немного изменили и маршрут 8С «Авиагородок» - «ТРК «КомсоМОЛЛ» - теперь с остановками на улицах Писемского и Тополевая. А с 1 февраля путь следования автобуса №2 продлили до железнодорожного вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU