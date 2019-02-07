Иномарка всмятку: женщина чудом выжила в ДТП с фурой

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-07T14:35:24+03:00

На саратовской трассе под Камышином столкнулись фура и иномарка

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Страшная авария случилась днем 7 февраля на федеральной трассе Р228 Сызрань – Саратов – Волгоград. Под Камышином, неподалеку от Антиповки, столкнулись фура и иномарка. От удара грузовик оказался в кювете. А красная легковушка буквально превратилась в груду железа. Все, что осталось от «Киа» - часть кузова, где расположено водительское сиденье. Женщина-водитель иномарки чудом осталась жива. Не пострадал и водитель большегруза.

- ДТП на саратовской трассе обошлось без пострадавших, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Фура оказалась в кювете. Фото: Александр Селиванов

По предварительным данным, девушка-водитель пошла на обгон, выехала на встречную полосу, но в какой-то момент передумала и резко перестроилась обратно. Возможно, засомневалась из-за плохой видимости в тумане. Водителю грузовика столкновения избежать не удалось. К счастью, на заднем сидении «Киа» пассажиров не было.

Сейчас автомобили уже растащили, трассу расчистили, движение восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU