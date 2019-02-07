В Астрахани пропал студент-первокурсник

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-07T13:58:36+03:00

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17-летний Сергей Коровайнов пропал в Астрахани 18 января. Студент-первокурсник исчез во время сдачи сессии. Молодой человек до этого никогда не уходил из дома. Живет он один. У него пару лет назад погибли мать с отцом, а в сентябре прошлого года умерла и бабушка. За парнем приглядывала тетя, которая живет в соседнем подъезде. Мальчишка каждый день ходил ее навестить и поговорить. Никаких причин для исчезновения, по словам родственницы, у него не было. Парень неплохо учился, мечтал получить высшее образование.

Следователи возбудили по факту безвестного исчезновения уголовное дело. Ни друзья, ни однокурсники не знают, где может быть Сергей.

Приметы молодого человека: на вид 18-19 лет, рост 190 сантиметров, среднее телосложение, светлые короткие волосы. На средних пальцах обеих рук татуировки с надписями Only и Kyrch. В день исчезновения он был в бежевой куртке, в черных штанах и в черных кроссовках на белой подошве.

Все, кому известно местонахождение студента, просят позвонить по телефонам 8 (8512) 51-05-26, 89170000178 или в дежурную часть .

ИСТОЧНИК KP.RU