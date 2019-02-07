Жительница Урюпинска не смогла заплатить за поездку и обвинила таксиста в вымогательстве

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-07T14:38:04+03:00

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Любишь кататься, люби и платить. Но не все готовы раскошелиться, даже если проехали в такси на кругленькую сумму денег. 30-летняя жительница Урюпинска решила сорваться к своему знакомому в город Волгоград. Но в это время автобусы уже не ходили, поэтому дама захотела шикануть – заказать такси до областного центра. Водитель сразу выставил цену: 8,5 тысяч рублей. Но даже немаленькая стоимость ее не отпугнула. Всю дорогу до города она болтала с таксистом, шутила и строила глазки. Когда машина домчалась до места за 3,5 часа, молодая женщина неожиданно обнаружила, что денег у нее нет. А волгоградский кавалер платить не захотел. В качестве залога она предложила паспорт и обещала вернуть сумму в ближайшее время. Но деньги так и не отдала. Паспорт остался у таксиста.

Через какое-то время жительница Урюпинска написала заявление в полицию с жалобой на вымогательство - якобы таксист требовал с нее денег. Но как выяснили следователи, женщина солгала. Теперь ей предстоит ответить за ложный донос.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградской областной прокуратуре, уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU