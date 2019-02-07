2019-02-07T14:38:04+03:00
Происшествия

Жительница Урюпинска не смогла заплатить за поездку и обвинила таксиста в вымогательстве

Дама прокатилась до Волгограда за 8,5 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Такси до Волгограда обошлось даме в 8,5 тысяч рублей.Такси до Волгограда обошлось даме в 8,5 тысяч рублей.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Любишь кататься, люби и платить. Но не все готовы раскошелиться, даже если проехали в такси на кругленькую сумму денег. 30-летняя жительница Урюпинска решила сорваться к своему знакомому в город Волгоград. Но в это время автобусы уже не ходили, поэтому дама захотела шикануть – заказать такси до областного центра. Водитель сразу выставил цену: 8,5 тысяч рублей. Но даже немаленькая стоимость ее не отпугнула. Всю дорогу до города она болтала с таксистом, шутила и строила глазки. Когда машина домчалась до места за 3,5 часа, молодая женщина неожиданно обнаружила, что денег у нее нет. А волгоградский кавалер платить не захотел. В качестве залога она предложила паспорт и обещала вернуть сумму в ближайшее время. Но деньги так и не отдала. Паспорт остался у таксиста.

Через какое-то время жительница Урюпинска написала заявление в полицию с жалобой на вымогательство - якобы таксист требовал с нее денег. Но как выяснили следователи, женщина солгала. Теперь ей предстоит ответить за ложный донос.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградской областной прокуратуре, уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тренировка удалась: в Волгограде устранили ложный порыв на водоводе
"Я что, рожаю?!": 200-килограммовая волгоградка не заметила седьмую беременность
Две ревнивые волгоградки порезали колеса машине соперницы
Фестиваль зимней рыбалки пройдет под Волгоградом
Конкурс масленичных кукол стартует в Волгограде
В Волгограде заработает маршрутка №5а - «Тулака - Родниковая долина»
Иномарка всмятку: женщина чудом выжила в ДТП с фурой
В Астрахани пропал студент-первокурсник
Чтобы погасить долги сына-игромана, волжанка собирала деньги на его лечение
Карантин по гриппу в Волгограде: закрыта гимназия и сотня классов в школах
В Волгограде на Рокоссовского сошел с рельсов трамвай
Волжане отсудили у «М.Видео» около 4 миллионов рублей за пожар из-за купленной у них микроволновки
В зоне паводка в 2019 году могут оказаться 23 района Волгоградской области
В Волгограде коммунальщики готовятся к гололеду
Приличная волжанка пырнула подругу ножом в живот из ревности