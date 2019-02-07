Чтобы погасить долги сына-игромана, волжанка собирала деньги на его лечение

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-07T13:05:24+03:00

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На что только не идут матери, чтобы спасти своих детей. 49-летняя жительница Волжского решилась обмануть своих знакомых. Ее сын уже не первый месяц подсел на игры в онлайн-казино. Он наделал многотысячные долги. Отдавать было нечем, в адрес парня пошли угрозы. Но на выручку решила прийти мама.

Зарплаты на зависимость сына не хватило. Поэтому она придумала сыну тяжелую болезнь. На «спасение жизни» нужны были огромные деньги, их она стала просить у коллег. Кто-то давал две тысячи, кто-то пять. Кинула просьбу помочь эсэмэской и одной женщине, с которой была знакома шапочно. Та перевела ей девять тысяч рублей. Все занятые средства она обещала вернуть, как только сыну станет легче. Но отдавать было не с чего – молодой человек продолжал играть.

Обманутая волжанка написала заявление в полицию. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «мошенничество». Возможно, невозвращенных денег было больше, но большинство простили их даме. Тем более, с работы она уволилась.

ИСТОЧНИК KP.RU