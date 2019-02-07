Карантин по гриппу в Волгограде: закрыта гимназия и сотня классов в школах

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-07T13:05:55+03:00

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До эпидемии гриппа и ОРВИ в Волгограде и Волгоградской области еще далеко. Но косят вирусы по большей части детей. И хотя болеют и сидят дома по справке всего около 1% учащихся, школы и гимназии, а также отдельные классы один за другим уходят на карантин. По данным на 6 февраля в Волгоградской области полностью закрыты три школы – две в Светлоярском районе и одна гимназия в Волгограде. Частично отменили занятия из-за карантина в 44 учебных заведениях региона. В Волгограде приостановили занятия в 95 классах в 20 школах.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, заболеваемость в регионе на данный момент - ниже эпидпорога. Ограничительные меры в школах вводят, чтобы вирусы гриппа и ОРВИ не распространялись дальше и не косили детей одного за другим. В аптечных сетях есть запас противовирусных препаратов. Больницы и поликлиники готовы оказать необходимую помощь. В целом ситуация под контролем. Для сравнения, в соседних Астрахани и Саратове из-за карантина внеочередные каникулы уже объявили во всех школах, отменили и все массовые мероприятия.

Медики отмечают, что волгоградцам помогают держаться и сопротивляться вирусам массовые прививки от гриппа. Но все же расслабляться не стоит.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА

Меры профилактики, которые рекомендуют врачи, в этом году такие же, как и всегда. Нужно чаще мыть руки и проветривать помещения, делать влажную уборку и дезинфицировать предметы, которые всегда под рукой, например, телефоны, ручки дверей. Лучше по максимуму ограничить пребывание в массовых местах и контакты с больными, по возвращении домой промывать слизистую носа. Ну и, конечно, держать себя в тонусе и укреплять иммунитет. Больше гулять на свежем воздухе и спать.

ИСТОЧНИК KP.RU