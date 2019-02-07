В Волгограде на Рокоссовского сошел с рельсов трамвай

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-07T12:56:24+03:00

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В Волгограде в 12:13 на остановке Маршала Рокоссовского в Центральном районе с рельсов сошел грузовой вагон трамвая. Движение на линии остановилось. Пассажиры, ожидающие транспорт, вынуждены были искать другой способ добраться до пункта назначения. К месту сразу же выехала ремонтная бригада «Метроэлектроранса». На восстановление движения уйдет пару часов.

Для удобства волгоградских пассажиров трамваи, которые идут через эту остановку, изменили маршруты. Двойка теперь ходит от 36-й школы до Хорошева. « Пятерка» и «десятка». которые остались в Дзержинском районе, от Жилгородка до 36-й школы. остальные курсируют от Радомской до Детского центра, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии Волгограда.

Все маршруты вернутся на свои обычные путевые карты после завершения ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU