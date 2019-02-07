Волжане отсудили у «М.Видео» около 4 миллионов рублей за пожар из-за купленной у них микроволновки

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-07T12:02:53+03:00

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Трехкомнатная квартира в центре Волжского сгорела в июле 2017 года. Супружеская пара, которая сделала в ней ремонт и обставила новой техникой, оказалась на улице: пришлось восстанавливать документы, искать съемное жилье, покупать все с нуля. Выводы пожарной экспертизы удивили: ЧП случилось из-за неисправной микроволновой печи, которую муж с женой купили накануне в магазине «М.Видео». Волжане справедливо решили, что за пожар и связанный с ним ущерб должен ответить магазин. Они написали претензию компании, но ее оставили без удовлетворения. Тогда пара обратилась в суд.

Ответчик ООО «М.Видео Менеджмент» и третье лиц ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» свою вину отрицали и заявляли, что виной все утечка природного газа, а совсем не их техника. Но выводы повторной экспертизы были однозначны: заискрила именно микроволновая печь.

Суд вынес решение в пользу сгоревшей квартиры. Стоимость нового ремонта оценили в 2 130 820 рублей, неустойку в 500 000 рублей. За ремонт соседних квартир после тушения присудили 25300 рублей, экспертизы обошлись в 60 тысяч рублей. Моральный ущерб обошелся компаниям в 100 тысяч рублей. А вот за несоблюдение в добровольном порядке требований фирмы обязаны заплатить один миллион рублей. Всего семья получила три миллиона 816 рублей.

С решением суда не согласились обе стороны. Одни считали такие требования безосновательными, другие просили компенсацию (ремонт, моральный вред, неустойку) почти 10 миллионов рублей. Но Волгоградский областной суд оставил решение Волжского суда в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU