2019-02-07T12:01:44+03:00
Общество

В зоне паводка в 2019 году могут оказаться 23 района Волгоградской области

Регион готовится к большой воде заранее
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Большая вода может принести немало бед.Большая вода может принести немало бед.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, приток воды в Куйбышевское водохранилище, которое в народе также называют Жигулевское море, весной 2019 года превысит норму в 1,5 - 2 раза. Много снега скопилось в бассейнах Дона, Хопра, Медведицы и других рек Волгоградской области. В зоне паводка на этот раз могут оказаться 23 района области. На заседании комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности 7 февраля обсудили меры, которые помогут избежать трагических последствий и минимизировать потери от большой воды.

- Понимая опасность и непредсказуемость большой воды, с которой мы уже в полной мере столкнулись, необходимо заранее разработать и реализовать план, - поставил задачу губернатор Андрей Бочаров.

Среди прочего будут обследовать гидротехнические сооружения, которые могут не выдержать паводковых вод, заранее продумают возможную эвакуацию населения и то, как своевременно оповестить людей об опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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