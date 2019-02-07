В Волгограде коммунальщики готовятся к гололеду

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-07T11:34:33+03:00

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Морось, слякоть и плюсовую температуру уже в ночь на 8 февраля в Волгограде сменят морозы до -5...-7ºС, а по области до -13ºС. Так что улицы, тротуары и дворы вновь превратятся в каток. А волгоградские коммунальщики уже перешли на особый режим работы. Муниципальные службы еще с утра в четверг вывели на улицы полторы сотни работников для обработки пешеходных дорожек. Управляющие компании и ТСЖ также предупредили и взяли на контроль. Поможет ли это укротить гололед - увидим уже утром в пятницу. Тем временем в мэрии обещают провести многократную обработку реагентами. А пешеходов и водителей просят быть предельно внимательными и осторожными.

- В такую погоду ранее обработанные и очищенные территории за короткое время вновь покрываются ледяной коркой. Чтобы этого избежать, коммунальные службы будут возвращаться на расчищенные участки и обрабатывать их повторно, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Сейчас спецтехника работает на улицах Ангарской, Исторической, проспекте Жукова и шоссе Авиаторов, на севере обрабатывают улицы Николая Отрады и Богомольцев, Ополченской и Еременко, на юге - улицы Кирова и 64-й Армии, Фадеева, проспект Героев Сталинграда, и бульвар Энгельса. Не оставят без внимания и главные улицы Советского района - Калининградскую, Казахскую, Электролесовскую, в центральной части города внимание уделят проспекту Ленина и улице Рабоче-Крестьянской, а также Елецкой, Академической и Комсомольской.

Если же ваш дворник не будет бороться с гололедом - пишите жалобы в жилинспекцию. Пожаловаться на плохую уборку можно и на «горячую линию» (8442) 33-63-92 круглосуточно.

А продвигаться по обледеневшим улицам и дворам помогут ледоступы, которые надевают прямо на обувь. В зависимости от модели и производителя цены на них - от 180 рублей до тысячи с лишним. Продаются в аптеках и гипермаркетах.

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ИСТОЧНИК KP.RU