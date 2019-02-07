Приличная волжанка пырнула подругу ножом в живот из ревности

СЕГОДНЯ 11:09 2019-02-07T11:10:35+03:00

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Никто никак не ожидал, что обычные посидели двух пар в Волжском закончатся кровавой разборкой. Две семьи были соседями. Общались, ходили друг к другу в гости. Мужики разговаривали о гараже и политике, их подруги сплетничали об общих знакомых. Обычно для теплоты и душевности брали пиво или вино. Вот и 6 февраля все выпили. Вроде бы и немного, но одна из девушек стала флиртовать с чужим мужем. Это очень не понравилось его жене. Когда мужики вышли покурить, ревнивица стала требовать от соперницы прекратить заигрывать с ее кавалером. Но 28-летняя соседка лишь ухмыльнулась: «За мужем лучше следи, не за мной». Вступать в полемику обиженная волжанка не стала, а схватилась за нож. Она несколько раз пырнула приятельницу ножом в живот. Последствия были бы еще тяжелей, если бы на шум и крик не прибежали их мужчины. Они остановили разъяренную 25-летнюю девицу.

На «скорой» пострадавшую доставили в больницу. У нее поврежден кишечник. Возможно, пострадавшая может стать инвалидом. В отношении ее соседки возбудили уголовное дело за тяжкий вред здоровью. Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, статья предусматривает лишение свободы до 10 лет. Подозреваемая до этого никогда не привлекалась к суду, имела неплохую работу и большие планы на жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU