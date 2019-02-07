2019-02-07T11:10:35+03:00
Происшествия

Приличная волжанка пырнула подругу ножом в живот из ревности

25-летнюю девушку будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
25-летняя ревнивица схватилась за нож, за что и сядет.25-летняя ревнивица схватилась за нож, за что и сядет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Никто никак не ожидал, что обычные посидели двух пар в Волжском закончатся кровавой разборкой. Две семьи были соседями. Общались, ходили друг к другу в гости. Мужики разговаривали о гараже и политике, их подруги сплетничали об общих знакомых. Обычно для теплоты и душевности брали пиво или вино. Вот и 6 февраля все выпили. Вроде бы и немного, но одна из девушек стала флиртовать с чужим мужем. Это очень не понравилось его жене. Когда мужики вышли покурить, ревнивица стала требовать от соперницы прекратить заигрывать с ее кавалером. Но 28-летняя соседка лишь ухмыльнулась: «За мужем лучше следи, не за мной». Вступать в полемику обиженная волжанка не стала, а схватилась за нож. Она несколько раз пырнула приятельницу ножом в живот. Последствия были бы еще тяжелей, если бы на шум и крик не прибежали их мужчины. Они остановили разъяренную 25-летнюю девицу.

На «скорой» пострадавшую доставили в больницу. У нее поврежден кишечник. Возможно, пострадавшая может стать инвалидом. В отношении ее соседки возбудили уголовное дело за тяжкий вред здоровью. Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, статья предусматривает лишение свободы до 10 лет. Подозреваемая до этого никогда не привлекалась к суду, имела неплохую работу и большие планы на жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чтобы погасить долги сына-игромана, волжанка собирала деньги на его лечение
Карантин по гриппу в Волгограде: закрыта гимназия и сотня классов в школах
В Волгограде на Рокоссовского сошел с рельсов трамвай
Волжане отсудили у «М.Видео» около 4 миллионов рублей за пожар из-за купленной у них микроволновки
В зоне паводка в 2019 году могут оказаться 23 района Волгоградской области
В Волгограде коммунальщики готовятся к гололеду
Горьковка приглашает на День влюбленных в книгу 2019
В Волгограде диабетику дали лекарство только после вмешательства прокуратуры
В Астрахани спасатели вызволили из железного плена большого пса
Астраханцу, стрелявшему по ворам, дали срок
В Центральном районе наглый водитель отправил в больницу 20-летнего волгоградца
Первый кофейный фестиваль устроят в Волгограде
Все астраханские школы закрыли на карантин
Дни польской культуры пройдут в Волгограде в конце февраля
Неустойчивая погода сохранится в Волгограде в феврале
Опасно: волгоградцев предупреждают о подпольной молочной продукции на прилавках
Волгоградцев приглашают на День зимних видов спорта и Лыжню России - 2019
Судьба Дома офицеров в Волгограде решится в конце февраля
Волгоградский аэропорт назвали «лучшим из небольших» в России
Волгоградцам покажут современное французское кино
В Волгограде зеленая вода в батареях помогла найти 44 вора "кипятка"
На ремонт дороги по мосту Волжской ГЭС выделили 124 миллиона рублей
Хотела проучить автохама: волгоградке дали год «условно» за вмятину на капоте
«Волгоград Арена» претендует на звание лучшего стадиона в мире
Волгоградские антимонопольщики будут разбираться с МТС из-за Крыма
Выбросил из машины: на видео волгоградец в погоне избавляется от украденного телефона