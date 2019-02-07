Горьковка приглашает на День влюбленных в книгу 2019

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-07T10:32:42+03:00

Изменить размер текста: A A

14 февраля - это не только День Святого Валентина, но и еще и Международный день дарения книг. Поэтому библиотека имени Горького по традиции приглашает всех волгоградцев присоединиться к акции «День влюбленных в книгу». 14 февраля 2019 посетителей ждут выставки книг, фото, живописи и графики, конкурсы, викторины и фотозоны, а шесть счастливчиков смогут при помощи специалистов отреставрировать издания из личных библиотек предварительная запись - в Отделе регистрации). Продлится праздник книголюбов с 12 до 19 часов. Волгоградцы могут принести в дар книги 2014 - 2019 годов издания, а всех, кто запишется в библиотеку, ждут подарки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Горьковке, в течение дня в секторе редких и ценных изданий покажут редкие книжные знаки. С 12.00 до 18.00 на третьем этаже в зале новых поступлений пройдут квесты, в начале каждого часа - химические опыты. В 14.00 писатель-краевед Николай Бичехвост представит свою книгу «Корсары парагвайской сельвы». В 16 часов иностранные студенты будут читать стихи на русском, а русские девушки будут петь на языках иностранных. С 15 до 18 часов гостей ждут мастер-классы по созданию иллюстраций, а в пять вечера в медиазале на 4-м этаже устроят психологическую игру-эксперимент «36 вопросов, чтобы влюбиться».

ИСТОЧНИК KP.RU