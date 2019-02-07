2019-02-07T10:27:21+03:00
Общество

В Волгограде диабетику дали лекарство только после вмешательства прокуратуры

В больнице женщине не давали тест-полоски для измерения уровня сахара в крови
Екатерина МАЛИНИНА
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За бесплатные лекарства приходится бороться.За бесплатные лекарства приходится бороться.
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В Волгограде сотни людей страдают от сахарного диабета. У кого-то он пока на начальной стадии и на его лечение не требуется много средств. Но есть люди, жизнь которых зависит от приема лекарств и правильного диагностирования уровня глюкозы в крови. Их признают инвалидами и им положены бесплатные препараты и специальные тест-полоски. Но если рецепт на инсулин еще как-то можно получить, хоть и с задержками, то вот специальные контролеры для определения сахара в крови, многие не видят годами. Покупают сами в аптеках. Одна упаковка стоит около пятисот рублей, и хватает ее меньше, чем на месяц. Для инвалидов внушительная сумма. Поэтому 67-летняя волгоградка решила отстоять свое законное право на бесплатную медицину – она обратилась в прокуратуру Краснооктябрьского района.

После проверки сотрудники ведомства вынесли руководству больницы представление об устранении нарушений. Пенсионерке выдали и недополученные лекарства и тест-полоски.

Это хороший пример остальным инвалидам, как действовать, если медучреждение отказывает вам в положенных лекарствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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