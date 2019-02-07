В Астрахани спасатели вызволили из железного плена большого пса

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-07T10:05:41+03:00

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В службу спасения Астрахани 6 февраля позвонила бабушка. Старушка слезно просила помочь собаке, которая вот уже много часов не может выбраться из забора. «Псина не моя, но животину надо спасть», уговаривала пенсионерка.

Когда спасатели приехали на место по адресу Таганская, 40, большой пес все еще сидел между узких решеток. Он даже уже и не пытался вырваться из плена – сил не осталось.

- Когда мы подошли к животному, оно пыталось ластиться, а когда отправились за инструментами, заскулило. Видимо, решило, что люди сейчас уйдут и оставят его умирать, - говорит руководитель дежурной смены № 2 аварийно-спасательного отряда города Астрахани Михаил БОЛТОВ.

Но люди не ушли. Спасатели взяли специальные кусачки и с трудом, но сделали в заборе дыру. Собака была на свободе. Она сразу же бросилась прочь от этого места. Так что ее освободители даже угостить ее не успели. Свобода оказалась дороже.

ИСТОЧНИК KP.RU