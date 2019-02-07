2019-02-07T09:23:58+03:00
Происшествия

Астраханцу, стрелявшему по ворам, дали срок

Его приговорили к 12 месяцам ограничения свободы
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд приговорил мужчину к ограничению свободы.Суд приговорил мужчину к ограничению свободы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Астрахани вынесли приговор по резонансному делу. Трусовской районный суд рассматривал уголовное дело в отношении 32-летнего астраханца, которого обвиняли в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

Все случилось еще летом 2018 года. Мужчина находился в своем доме, когда услышал шум во дворе. Когда вышел, увидел троих пьяниц, пытавшихся украсть все, что попалось на глаза. Воры никак не ожидали увидеть хозяина. Тот пытался прогнать их, но непрошенные гости схватились за арматуру. Тогда астраханец сбегал домой и взял пневматическую винтовку. Когда он вернулся во двор, воры были все еще на месте и не собирались уходить. Вели они себя агрессивно. Поэтому хозяин решил открыть огонь. Он трижды выстрелил в сторону преступников. 38-летний местный житель умер еще до приезда «скорой», второй тоже получил ранение груди, но его медики спасли.

Как сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области, суд приговорил мужчину к 12 месяцам ограничения свободы. Это значит, что он не должен покидать пределы города, приходить домой не позже десяти и уходить не раньше семи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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