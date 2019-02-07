В Центральном районе наглый водитель отправил в больницу 20-летнего волгоградца

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-07T09:01:15+03:00

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Авария произошла в половине восьмого вечера, когда дороги были уже свободны и большинство волгоградцев вернулись домой после работы. 52-летний волгоградец на «Кио Рио» ехал по проспекту Жукова. Когда он стал поворачивать налево на Рокоссовского, то не уступил дорогу «шестерке», которая ехала со стороны центра. За рулем русского авто был 21-летний парень.

Удар был сильным. У одной машины помят бампер, у второй сильная вмятина на боку. в ВАЗ 2106 пострадал пассажир – 20-летний волгоградец. На место ЧП приехали сотрудники ГИБДД и медики. Молодого человека с травмой головы отвезли на «скорой» в больницу. Сейчас он находится на лечении под присмотром медиков.

Сотрудники ГИБДД по Волоградской области выясняют все обстоятельства ДТП, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU