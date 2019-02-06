2019-02-06T22:40:16+03:00
Звезды

Дни польской культуры пройдут в Волгограде в конце февраля

В программе мероприятий – фотовыставка, концерт, лекция и вечер польской кухни
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Королевские лазенки - одно из самых популярных мест в Варшаве. Фото: warsawtour.plКоролевские лазенки - одно из самых популярных мест в Варшаве. Фото: warsawtour.pl
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С 18 по 21 февраля 2019 в Волгограде пройдут Дни польской культуры. В программе – вечер польской кухни, концерт, фотовыставка и лекция, посвященные Варшаве. Торжественное открытие культурной программы с участием директора польского центра в Москве Дариуша Клеховского пройдет 18 февраля в 18.00 в библиотеке имени Горького.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации области, с 18 февраля в Горьковке покажут выставку документального фото «Уничтожение и восстановление Варшавы 1939 - 1955». Волгоградцы увидят польскую столицу до, во время и после Второй мировой войны. На сцене Царицынской оперы 19 февраля в 18.30 произведения Шопена исполнит известный польский пианист Томаш Риттер. А 20 февраля Горьковка приглашает на лекцию Ежи Маевского о восстановлении Варшавы. В финале Дней польской культуры волгоградцев познакомят с польской кухней. Представит свои кулинарные шедевры 21 февраля шеф-повар Кшиштоф Салава из гастрономической столицы Европы этого года - Кракова. А туроператоры расскажут о достопримечательностях соседней страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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