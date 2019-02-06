Неустойчивая погода сохранится в Волгограде в феврале

СЕГОДНЯ 20:23 2019-02-06T20:35:36+03:00

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С начала 2019 года синоптики Волгоградского гидрометцентра зафиксировали более 15 оттепелей. При этом январь отметился и морозами до 25 градусов. Череда холодных дней и оттепели ожидаются в Волгограде и в феврале. Неустойчивая погода, резкие перепады температур, гололед, намерзания, осадки, изморозь - такой прогноз погоды на первую декаду месяца. Поэтому в природных парках особое внимание уделяют животным, птицам и обитателям водоемов. Пришлось даже спасать из ледяного плена в пойме лебедя-шипуна.

- Уже 7 февраля в связи с прохождением холодного атмосферного фронта на большей территории Волгоградской области ожидаются морось, снежные зерна, снег с дождем от слабых до умеренных, в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления, - такой прогноз волгоградского ЦГМС сообщили «КП-Волгоград» в облкомприроды.

Начиная с 8 февраля температура снова уйдет в минус: ночью -5...-7ºС; днем -1…-3°С. Дальше - холоднее.

Больше всего страдают от такой погоды обитатели покрытых льдом небольших озер и речек. Толщина льда на Дону сейчас порядка 27 сантиметров, на Хопре и Медведице - около 35, на Волгоградском и Цимлянском водохранилищах - около 30. Чтобы рыба не погибла, во льду бурят лунки и закачивают под воду воздух. Ближайшая такая акция пройдет 8 февраля 2019 на озере Сорма. Желающие помочь природе могут присоединиться в качестве волонтеров, телефон для справок - 8 (84467) 5-27-66.

Кстати январь с его резкими перепадами и ледяной коркой вошел в историю, как уникальный месяц. Такая погода для нашего региона – редкость. Похожими был лишь январь 1987-го, а до этого - 1963-го.

ИСТОЧНИК KP.RU