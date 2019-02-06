Опасно: волгоградцев предупреждают о подпольной молочной продукции на прилавках

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-06T17:09:39+03:00

Изменить размер текста: A A

С каждым днем число подпольных фирм, которые производят молочную продукцию, все больше. Они «плодятся» быстрее, чем их успевают проверять сотрудники Роспотребнадзора. Вот на днях выявили еще четыре фиктивные компании, которые выпускают «молочку» где-то в подвалах и не исключено, что в антисанитарных условиях. Специалисты наведались по указанным на упаковках продукции адресам и не обнаружили там никаких производств.

Итак, запоминайте, а лучше записывайте, эти лже-фирмы:

- ООО «Молочный завод «Майский», юридический адрес и адрес производства: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, село Пришибо-Малкинское, улица Мира, 7;

- КФХ, глава Курданов ХабибуЛлах Хисаевич, адрес производства: КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Октябрьская, 52;

- ИП Кудаев Жагафар Юсупович, адрес производства: КБР, Эльбрусский район, с. Верхний Баксан, ул. Школьная, 19;

- ИП Чагаров Леун Хусеевич, адрес производства: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Каменомост, ул. Курджиева, 30.

Кроме того, как выяснили специалисты ведомства, вышеуказанные производители уже давно прекратили свою деятельность. Их декларации и сертификаты аннулированы.

- Если вы вдруг обнаружите на прилавках продукцию этих фирм, передавайте информацию в Роспотребнадзор и правоохранительные органы для изъятия из оборота контрафакта, - просят в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU