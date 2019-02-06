Волгоградцев приглашают на День зимних видов спорта и Лыжню России - 2019

СЕГОДНЯ 17:06 2019-02-06T17:06:55+03:00

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Выходные 9 и 10 февраля в Волгограде будут насыщены спортивными событиями. В субботу, 9 февраля, состоится Всероссийская акция «Лыжня России-2019». Трассы для лыжного забега подготовили в районах области, Волгограде, Волжском и Камышине. А в воскресенье, 10 февраля устроят День зимних видов спорта. Ожидается, что спортивные праздники соберут более семи тысяч участников.

В Волгограде Лыжня России стартует 9 февраля в 11.45 на трассе у усадьбы «Сосновый бор» (ул. Ангарская, 137-181). От конечной остановки трамвая №2 к месту соревнований в 9.00 и 10.00 пустят автобус. Участникам массового забега предложат дистанцию 1,5 километра. Опытным спортсменам - 5 и 10 километров. Будет и символическая дистанция на 2019 метров для ВИПов. Тех, кто придет к финишу первым, ждут заслуженные медали и призы. Регистрация - 7 и 8 февраля с 14.00 до 20.00 в экипировочном центре «Спортия» (ул. Балонина, 2а), на месте проведения - с 9.00 до 10.30. Справкипо телефону: (8442) 26-78-88.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете физической культуры и спорта, 10 февраля в 11.00 на ледовом катке «Новое поколение» юные фигуристы устроят показательные выступления, а студенты-хоккеисты соберутся на «Матч всех звёзд», будет и развлекательная программа. На крытом катке в Кировском районе 9 и 10 февраля пройдет открытый турнир по хоккею. Отметят День зимних видов спорта и в других городах и районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU