Волгоградский аэропорт назвали «лучшим из небольших» в России

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-06T16:23:55+03:00

Наша воздушная гавань стала победителем в категории до 2 миллионов пассажиров в год

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Аэропорт Волгограда, конечно, еще нельзя сравнивать с такими гигантами, как Домодедово или Шереметьево, но постепенно наша воздушная гавань набирает обороты. И вот уже по итогам 2018 года «Гумрак» признали лучшим аэропортом, который обслуживает до 2 миллионов пассажиров в год.

Руководству волгоградской гавани даже вручили специальный приз, подтверждающий столь высокое звание. Награждение проходило в рамках VI Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2019.

Стоит сказать, что согласно данным Росавиации, аэропорт Волгограда обслужил 1 миллион 142 тысячи 878 пассажиров. Пиковые показатели, конечно же, пришллись на время проведения ЧМ-2018 - на июнь месяц, когда наша воздушная гавань приняла и отправила более 131 тысячи пассажиров.

- В истекшем году все звезды сошлись, мечты волгоградцев осуществились, мы получили новую инфраструктуру. Впереди у нас много замечательных рабочих дней в кругу ликующих пассажиров и коллег. Спасибо и welcome to Volgograd!» - отметил на церемонии награждения генеральный директор Международного аэропорта Волгоград Сергей Дмитриев.

ИСТОЧНИК KP.RU