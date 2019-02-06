2019-02-06T15:59:16+03:00
Звезды

Волгоградцам покажут современное французское кино

Фильмы Всемирного фестиваля современного французского кино
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Постер фильма "Ги".Постер фильма "Ги".
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Всех любителей французского кино в Волгограде приглашают на показы кинофестиваля MyFrenchFilmFestival.com. Увидят волгоградцы с 8 по 10 февраля 2019 три фильма французских кинематографистов: две комедии и одну мелодраму. Покажут картины на французском языке с русскими субтитрами. Вход для всех желающих - свободный.

Показы фильмов Всемирного фестиваля современного французского кино пройдут в театральном зале ВГИИК (улица Ковровская, 4). В пятницу, 8 февраля в 18.30 волгоградцы увидят комедию «Гаспар едет на свадьбу» Антони Кордье (18+). В субботу, 9 февраля в 16.00 зрителям представят комедию «Допрос» режиссера Квентина Дюпьё (ценз – 16+). 10 февраля в 16.00 покажут мелодраму «Ги» Алекса Лутца (16+).

В Волгограде фестиваль пройдет при поддержке студенческого киноклуба «Альтернатива» ВГИИК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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