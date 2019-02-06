2019-02-06T15:00:44+03:00
Общество

В Волгограде зеленая вода в батареях помогла найти 44 вора "кипятка"

«Концессия теплоснабжения» применяет краситель, чтобы выявлять незаконные врезки с системы отопления
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Некоторые волгоградцы этой технической водой умудряются даже посуду мыть, и овощи в теплицах поливать. Ужас. Фото "Концессии теплоснабжения".Некоторые волгоградцы этой технической водой умудряются даже посуду мыть, и овощи в теплицах поливать. Ужас. Фото "Концессии теплоснабжения".
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В домах поселков Веселая балка и Саши Чекалина Кировского района Волгограда, а также в поселке Соляной нет централизованной подачи горячей воды. Для этого надо ставить водонагреватели. Но некоторые «умники» решили, что легче брать горячую воду из системы отопления. Они делают незаконные врезки и используют эту воду в бытовых целях. Причем они в ней не только купаются, но и моют посуду, хотя вода в батареях техническая. Чтобы выявить этих «любителей халявы», в «Концессии теплоснабжения» стали добавлять в теплоноситель краситель Уранин А, который делает воду зеленой. Краситель безвредный, и что важно: вода принимает зеленый оттенок там, где есть выкачивают теплоноситель из батарей. Благодаря такому нехитрому способу тепловики уже за два месяца - декабрь 2018-го и январь 2019-го - выявили 44 незаконные врезки.

- По большей части несанкционированное потребление тепловой энергии отмечалось в общежитиях Кировского района, в комнатах, где проживают неблагополучные горожане. Случаи воровства теплоносителя зафиксированы и в поселке Соляном Красноармейского района. Здесь некоторые «хитрые» предприниматели даже умудряются поливать этой водой овощи, которые из местных теплиц затем отправляют на продажу, - рассказывают «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения».

Результаты, как видите, есть. А значит, подкрашивать в этих поселках воду в батареях будут и дальше. Чтоб остальным не повадно было.

ВАЖНО

Несанкционированное потребление теплоносителя не только ведет в разсбалансировке системы, но и является нарушением действующего законодательства РФ. Согласно статье 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях за самовольное подключение и использование тепловой энергии физическим лицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей. В некоторых случаях хищение энергоресурса может быть расценено как уголовное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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