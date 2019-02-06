2019-02-06T15:21:27+03:00
Общество

На ремонт дороги по мосту Волжской ГЭС выделили 124 миллиона рублей

Обновить мостовой переход должны к концу сентября
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ремонтировать будут участки в пролетах между № 40-43 и 59-78 Волжской ГЭС.Ремонтировать будут участки в пролетах между № 40-43 и 59-78 Волжской ГЭС.
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Новость, которая порадует всех водителей, кто ездит из Волгограда в город-спутник по мостовому переходу Волжской ГЭС. Уже в этом году эту дорогу капитально отремонтируют. Начнут уже весной, закончить ремонт должны к 30 сентября 2019-го.

На эти цели уже выделили 124 миллиона 786 тысяч 640 рублей. Сейчас на сайте Госзакупок появился соответствующий тендер. Подрядчика должны определить уже к 25 февраля.

Как узнала "КП-Волгоград" из документов, за эти деньги подрядная организация должна отремонтировать участки в пролетах между № 40-43 и 59-78 Волжской ГЭС. Фронт работ, к слову, предстоит большой: обустроить новое мостовое полотно, полностью обновить деформационные швы, отремонтировать опоры, смотровые проходы, восстановить наружное освещение и установить антивандальное межмостовое щитовое ограждение.

Одно «но»: движение по этой дороге на время ремонта будет частично ограничено. Так что придется потерпеть временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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