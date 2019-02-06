2019-02-06T15:27:55+03:00
Общество

Хотела проучить автохама: волгоградке дали год «условно» за вмятину на капоте

Владелец машины наказал грозную соседку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Автовладелец решил наказать соседку за побитую машину.Автовладелец решил наказать соседку за побитую машину.Фото: Андрей КАРА
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В волгоградских пабликах часто можно увидеть гневные посты о водителях, которые «паркуются, как олени». В их адрес летят довольно нелицеприятные эпитеты. Один из таких «парковщиков» довел 44-летнюю волгоградку до того, что она крепко стукнула по машине кулаками. Да так, что остались вмятины на правом крыле и капоте.

Скандал между женщиной и соседом, который оставлял машину у входа в подъезд, длился уже не первый месяц. А в феврале 2018-го волгоградка не выдержала. И попала под статью «умышленная порча чужого имущества из хулиганских побуждений». Автовладелец, обнаружив вмятины на машине, подал заявление в полицию. Ущерб оценили в 20 257 рублей. Но «полюбовно» соседи вопрос так и не закрыли. И дело передали в суд.

Женщина свою вину не признала. Уверяла, что просто отстаивает свои права, а сосед загораживает своим авто проход к подъезду. И вообще, мол, ногами она била только по колесам, а руками смять машину просто не могла. Но экспертиза показала иначе.

Сегодня суд Среднеахтубинского района признал женщину виновной и приговорил ее к наказанию в виде лишения свободы на один год. Правда, «условно». Не согласившись с таким вердиктом, она попыталась оспорить приговор. Но Волгоградский облсуд оставил жалобу без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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