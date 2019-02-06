2019-02-06T15:47:46+03:00
Общество

«Волгоград Арена» претендует на звание лучшего стадиона в мире

Наша «корона» попала в число конкурсантов конкурса «Стадион года 2018»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Голосование за лучший стадион продлится до 3 марта. поддержим "Волгоград Арену"!Голосование за лучший стадион продлится до 3 марта. поддержим "Волгоград Арену"!
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Конкурс «Стадион года» проводится уже девять лет. Ежегодно выбирают самые красивые и достойные стадионы. Главное условие - вместимость более 10 тысяч зрителей. На этот раз в число участников попала и «Волгоград Арена». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в компании «Спорт-Ин».

На звание «Стадион года 2018» претендуют 27 арен из США, Турции, Венгрии, Ирана, Ирака, Австрии, Австралии, Китая, Белоруссии и России. Из российских на конкурс попали семь стадионов: «Мордовия Арена», «Калининград», «Ростов Арена», «Самара Арена», «Нижний Новгород», «Екатеринбург Арена» и «Волгоград Арена».

Лучший выбирают путем всеобщего голосования, которое проходит на портале StadiumDB.com и продлится до 3 марта.

Каждый из вас может выбрать пять стадионов: пять звезд - самому красивому и далее по убыванию.

- Проголосовать можно только один раз с одного смартфона или компьютера, - предупреждают организаторы.

Второй приз получит стадион, который выберет компетентное жюри, в который войдут именитые архитекторы из разных стран. Оценивать будут по трем параметрам: новизне, функциональности и оригинальной архитектуре.

Поддержим «Волгоград Арену»! По крайней мере награду за стойкость она точно заслужила. Вспомнить только какие потопы и размытия она пережила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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