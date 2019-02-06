2019-02-06T13:32:19+03:00
Общество

Волгоградские антимонопольщики будут разбираться с МТС из-за Крыма

Оператор не сообщил в рекламе тарифа «Тарифище», что не включил полуостров в состав РФ
Екатерина МАЛИНИНА
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Разговаривать в Крыму дорого не только у МТС, но и у других операторов.Разговаривать в Крыму дорого не только у МТС, но и у других операторов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В антимонопольную службу обратился житель Волгограда. Мужчина пожаловался на нарушение закона «О рекламе» оператором сотовой связи МТС. И пояснил, что летом отправил ребенка в детский лагерь «Артек» в Крым. Чтобы быть на связи с сыном, он подключил тариф «Тарифище». Из рекламы он понял, что звонки на полуостров ему обойдутся очень дешево. Но на деле оказалось, что за общение с Крымом с него сняли большую сумму денег, и на время он остался без связи с ребенком. Волгоградец изучил сайт оператора с подробным описанием тарифа, но и там не было никакой информации о «нероссийском» Крыме.

Специалисты Волгоградского УФАС изучили материалы и пришли к выводу, что реклама этого тарифа нарушает Закон, потому что содержит не соответствующие действительности сведения об условиях применения товара и отсутствует часть существенной для потребителя информации. Местное УФАС запросит разрешение на рассмотрение дела у своего начальства в Москве, ведь тариф применяется на всей территории РФ.

Компания МТС считает претензии безосновательными.

- На сайте МТС указано, что условия тарифного плана "Тарифище" действуют в сети МТС на территории России. В республике Крым у МТС нет собственных сетей, абоненты МТС в Крыму обслуживаются в сетях операторов-партнёров. Карта покрытия МТС также размещена на сайте МТС, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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