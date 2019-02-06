Выбросил из машины: на видео волгоградец в погоне избавляется от украденного телефона

СЕГОДНЯ 12:13 2019-02-06T12:17:01+03:00

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Интересным видео поделились самарские правоохранители. Они поймали ушлого воришку из Волгограда, и засняли, как этот мужчина пытался на ходу избавиться от улик.

А началось все с заявления 27-летней женщины в отдел полиции. Она рассказала, что кушала в придорожном кафе в селе Переволоки Сызранского района, и на мгновение отвлеклась, как ее мобильный телефон украли. Ее подозрения пали на немолодого мужчину, который обедал в кафе вместе с ней. Но все, что она запомнила о нем, что он уехал на седане темного цвета в сторону города Сызрань.

Оперативники тут же вычислили воришку, и передали ориентировку экипажам ДПС. И вскоре инспекторы ДПС заметили в транспортном потоке подходящую под описание машину. Они приказали ему остановиться, но как только водитель услышал это, он открыл окно и выбросил из машины украденный телефон. После чего остановился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/690342" frameborder="0"></iframe> Волгоградец, заметив погоню, выбросил из окна авто украденный телефон.

С виду солидный 50-летний мужчина на недешевой иномарке попытался опровергнуть обвинения в краже. Но момент избавления от улики попал на запись видеорегистратора, установленного в патрульном авто. Так что отвертеться от преступления волгоградцу уже не удастся. К тому же нашли и выброшенный телефон с отпечатками пальцев воришки.

- Волгоградец уже сознался в содеянном. На него завели уголовное дело по статье «Кража». И грозит ему теперь до 5 лет лишения свободы, - уточняют в ГУ МВД по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU