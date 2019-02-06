Выбросил из машины: на видео волгоградец в погоне избавляется от украденного телефона
Интересным видео поделились самарские правоохранители. Они поймали ушлого воришку из Волгограда, и засняли, как этот мужчина пытался на ходу избавиться от улик.
А началось все с заявления 27-летней женщины в отдел полиции. Она рассказала, что кушала в придорожном кафе в селе Переволоки Сызранского района, и на мгновение отвлеклась, как ее мобильный телефон украли. Ее подозрения пали на немолодого мужчину, который обедал в кафе вместе с ней. Но все, что она запомнила о нем, что он уехал на седане темного цвета в сторону города Сызрань.
Оперативники тут же вычислили воришку, и передали ориентировку экипажам ДПС. И вскоре инспекторы ДПС заметили в транспортном потоке подходящую под описание машину. Они приказали ему остановиться, но как только водитель услышал это, он открыл окно и выбросил из машины украденный телефон. После чего остановился.
Волгоградец, заметив погоню, выбросил из окна авто украденный телефон.
С виду солидный 50-летний мужчина на недешевой иномарке попытался опровергнуть обвинения в краже. Но момент избавления от улики попал на запись видеорегистратора, установленного в патрульном авто. Так что отвертеться от преступления волгоградцу уже не удастся. К тому же нашли и выброшенный телефон с отпечатками пальцев воришки.
- Волгоградец уже сознался в содеянном. На него завели уголовное дело по статье «Кража». И грозит ему теперь до 5 лет лишения свободы, - уточняют в ГУ МВД по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU