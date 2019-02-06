Под Астраханью чиновница и ее друг незаконно продали землю у реки москвичам

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-06T11:26:11+03:00

Они заработали на этом пять миллионов рублей

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Построить домик у реки, чтобы утром, сладко потягиваясь после сна смотреть на тихо бегущую воду в дымке тумана. Не это ли мечта, особенно у жителя мегаполиса. Исполнить ее 47-летний астраханец, ранее судимый матрос пятого разряда, предложил нескольким москвичам и астраханцам. Для этого он нашел кусок муниципальной земли в поселке Ревин Хутор в дельте Волги и обратился к главному специалисту местного сельсовета. Женщина составила фиктивные выписки из похозяйственной книги, куда внесла данные, что потенциальные покупатели уже давно пользуются этой землей и имеют на нее право.

Их передали будущим владельцам, которые понятия не имели, что документы поддельные. На шесть участков право собственности зарегистрировали, один документ не прошел проверку у специалистов.

Новые хозяева передали мужчине (а он поделился с помощницей) за землю пять миллионов рублей.

Преступления выявили из оперативных источников сотрудники ФСБ по Астраханской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, сейчас уголовное дело передали в суд. Земли через суд вернут в муниципальную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU