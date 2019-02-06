2019-02-06T11:20:38+03:00
Происшествия

Под Волгоградом на стройке гастарбайтер зарезал своего коллегу

29-летний приезжий из Краснодарского края скончался от ран по пути в реанимацию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Убийцу уже задержали, ему грозит до 15 лет колонии.Убийцу уже задержали, ему грозит до 15 лет колонии.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Кровавая драма произошла в Котельниковском районе Волгоградской области. В общежитии одной из строительных компаний подрались два гастарбайтера. Закончилось все поножовщиной и смертью одного из них.

Сообщение в полицию поступило в четыре часа утра 5 февраля. Позвонили строители и рассказали о случившемся. Говорят, в тот вечер два их товарища выпивали. Под утро между ними вспыхнула ссора. От криков проснулись коллеги. Когда они выглянули из комнат, увидели, как их 58-летний коллега бросается с кухонным ножом на уже окровавленного 29-летнего парня, который приехал сюда на стройку из Краснодарского края. Он успел нанести противнику несколько ударов в живот. И пока одни кинулись отбирать у буйного гастарбайтера оружие, другие вызывали «скорую» помощь.

К сожалению, спасти пострадавшего не удалось. Как рассказал «КП-Волгоград» руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, молодой человек скончался по пути в реанимацию.

- По данному факту завели уголовное дело. Убийце грозит от 6 до 15 лет колонии. Подозреваемый свою вину уже признал. Но говорит, был настолько пьян, что не помнит детали происшедшего. Следователи направили материалы в суд с целью избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточняет следователь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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