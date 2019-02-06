Александра Навроцкого назначили врио ректора опорного вуза Волгограда

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-06T11:18:18+03:00

Он будет временно руководить ВолгГТУ после ухода в отставку Владимира Лысака

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В одном из ведущих технических вузов страны – ВолгГТУ – назначили нового руководителя. На должность временно исполняющего обязанности ректора опорного вуза приказом министерства утвердили первого проректора Александра Навроцкого. Он приступил к обязанностям 6 февраля.

- Выборы ректора сейчас проходят во многих вузах. Процедура утверждения кандидатов достаточно длительная. В течение какого времени Александр Навроцкий будет на посту в качестве временно исполняющего обязанности – пока нельзя сказать точно, - пояснили редакции «КП-Волгоград» в управлении по связям с общественностью университета.

Напомним, что Александр Навроцкий принял руководство университетом от академика РАН Владимира Лысака. Последний ушел в отставку по собственному желанию - решил выйти на пенсию.

СПРАВКА «КП»

Александр Навроцкий – доктор химических наук, профессор кафедры аналитической, физической химии и физико-химии полимеров ВолгГТУ. В 1993 году окончил Волгоградский государственный технический университет. В 2004 году – лауреат премии города-героя Волгограда в области науки и техники. В 2010-м удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Автор более 300 научных публикаций.

ИСТОЧНИК KP.RU