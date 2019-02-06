2019-02-06T10:45:50+03:00
Происшествия

Волгоградец убил друга детства и поджег его дом

Они поспорили во время застолья
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина несколько раз ударил товарища ножом, а потом молотком.Мужчина несколько раз ударил товарища ножом, а потом молотком.
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Первыми пожар увидели соседи, которые возвращались домой в поселке Цаца Светлоярского района Волгоградской области. Они вызвали пожарных и пытались сами залить огонь. Поначалу жители решили, что в пожаре виноват хозяин дома. Пенсионер частенько уходил в запой и любил покурить за рюмочкой. Но причиной ЧП стала не сигарета. Когда сотрудники МЧС обследовали территорию после ликвидации пожара, нашли тело мужчины с ножом в глазу. Умер он точно не от огня или дыма.

Следователи выяснили, что в тот вечер хозяин дома встретился со своим другом детства. Мужчины часто виделись и любили потрепаться о жизни за бутылкой. На этот раз между товарищами возникла ссора. Гость так разозлился, что несколько раз ударил друга ножом, затем молотком, а затем для верности воткнул в глаз нож. Чтобы скрыть следы преступления, он облил его тем, что накануне употребляли, и поджег.

Как сообщил «КП-Волгоград» следователь СО по Светлоярскому району СУ СК по Волгоградскй области Михаил Лесковский, подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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