2019-02-06T10:37:18+03:00
Происшествия

Под Волгоградом супружеская пара устроила из своего дома наркопритон

Теперь им обоим грозит колония
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Летом наркоманов нередко можно встретить на улицах Волгограда, а вот зимой они ищут «притоны», где устраивают свои «посиделки». Один из таких наркопритонов на днях выявили в Городищенском районе Волгоградской области.

Полицейские нагрянули в один из частных домов, и застали там ужасную картину: вся пристройка была усыпана шприцами и емкостями с веществом, походим на наркотическое. Как установили специалисты экспертно-криминалистического ГУ МВД России по Волгоградской области, в ампулах было ни что иное, как ацетилированный опий.

Дом принадлежит супружеской паре: мужчине 47 лет, его сожительнице - 45 лет. Они и сами, видимо, употребляли, еще и зарабатывали на наркозависимых. Сдавали им помещение за отдельную плату, куда наркоманы приходили «колоться».

Как сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас на эту парочку уже завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». По закону им грозит теперь до четырех лет лишения свободы.

- Сейчас пара находится на подписке о невыезде, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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