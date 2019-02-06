2019-02-06T09:37:28+03:00
Общество

Для влюбленных волгоградцев устроят фестиваль с подарками, мастер-классами и вкусностями

К 14 февраля в Волгограде пройдет фестиваль «Люблю не могу»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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До самого сердечного праздника зимы - Дня всех влюбленных - осталась неделя. А значит, самое время парочкам подумать о сюрпризах и подарках своим половинкам. Администрация Волгограда, например, предлагает влюбленным волгоградцам прийти на фестиваль «Люблю не могу».

Романтические фестиваль, посвященный празднику влюбленных, пройдет в здании обновленного Центрального рынка Волгограда.

- Гостей праздника ждем масса интересного: ярмарка подарков, выставка свадебной индустрии, творческие мастер-классы для взрослых и детей, а также лучшие гастрономические проекты города, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Кстати, тем, кто уже собирается под венец, любопытно будет заглянуть на свадебную выставку, где соберутся все представители романтической индустрии: организаторы торжеств, ведущие, визажисты и флористы. Они расскажут волгоградским влюбленным о самых модных свадебных тенденциях, проведут мастер-классы и лекции на тему "идеальная свадьба".

А на ярмарке подарков волгоградцы уж точно подберут своей половинке уникальный презент, ведь здесь будут представлены только изделия ручной работы, в эксклюзиве.

Кстати, детям здесь тоже скучно не будет. Они смогут порисовать на гигантской раскраске, поиграть на огромном бизиборде, следать поделки из картона, поучаствовать в спектакле и многое другое.

Фестиваль состоится 9 и 10 февраля.

Площадки первого этажа рынка будут работать с 11:00 до 19:00, второго – с 12:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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