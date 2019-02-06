В Волгограде легковушка после аварии вылетела на стальной отбойник

СЕГОДНЯ 09:33 2019-02-06T09:33:59+03:00

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Авария произошла вечером, когда волгоградцы возвращаются после рабочего дня домой. 31-летний водитель на ВАЗ 21120 ехал со стороны Дзержинского района по «трешке» в сторону Тракторозаводского района. Около дома №20 по улице Античной он не справился с управлением и влетел в «Пежо 406», за рулем которого сидел 21-летний волгоградец. От удара русское авто отбросило на стальной отбойник. Водитель ВАЗа получил сильные травмы. Его на «скорой» госпитализировали в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, что же стало причиной аварии: яма на дороге или неопытность водителя.

Еще одна авария на трассе произошла в Иловлинском районе сразу после обеда. 40-летний водитель на «БМВ Х3» сбросил скорость, чтобы объехать препятствие, за ним притормозил и «Рено», а вот 61-летний водитель «Хендая» нажать на педаль газа не успел – слишком маленькая дистанция была до «Рено». Две машины столкнулись. В результате ДТП в больницу угодил 93-летний пассажир французской машины.

ИСТОЧНИК KP.RU