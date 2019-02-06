В Волгограде парень вышел на улицу в толстовке и пропал

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-06T09:18:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Помогите! SOS!!! В Волгограде пропал 20-летний парень. Объявление с криком о помощи разместили волонтеры из группы «ВолгоСпас - поиск пропавших детей».

Родные, близкие и активисты разыскивают молодого человека с татарской внешностью. Его зовут Нурбек Усенов. Живет в Краснооктябрьском районе Волгограда.

5 февраля он ушел из дома и больше его никто не видел. Парень вышел на улицу буквально в чем был - в синей толстовке с капюшоном и сером трико. Обул только черные ботинки. А на улице не лето.

Приметы: рост примерно 172 сантиметра, спортивного телосложения, волосы темные короткостриженные, глаза карие.

Если вам что-либо известно о местонахождении молодого человека, или вы его случайно видели в городе, сообщите, пожалуйста об этом в полицию, или по телефонам волонтеров, указанным в ориентировке.

Не проходите мимо! Помогите найти «потеряшку».

ИСТОЧНИК KP.RU