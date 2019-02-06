2019-02-06T09:35:26+03:00
Общество

В Волгоградской области эхинококкозом заразились 13 человек

Заболевание передается от собак и через немытые овощи и фрукты
Екатерина МАЛИНИНА
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Эхинококк может жить в организме месяцами, а человек не будет об этом знать.Эхинококк может жить в организме месяцами, а человек не будет об этом знать.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ульяновске 26 курсантов Суворовского училища заразили эхинококкозом. Всех остальных учащихся проверяют на наличие в организме опасных паразитов, которые могут в буквальном смысле «съедать» органы: легкие, печень, слелезенку. Сейчас следственные органы выясняют, что же стало причиной заражения: может быть дети погладили на прогулке бродячую собаку (именно эти животные основные переносчики заразы), либо их накормили некачественной едой. Компания, которая кормит будущих военных, также работает и в волгоградских школах. Но никаких вспышек заболевания в Волгограде за последние дни не было. Хотя эхинококкозом болеют. Как сообщает Роспотребнадзор по Волгоградской области, в прошлом году гельминтов (червей) обнаружили у 13 волгоградцев. В 2017 году у девяти, а в 2016 у восьми человек. Хотя общая тенденция с 2005 по 2016 год – резкое снижение количества заболевших: в 4,7 раза.

Чтобы не заразиться, врачи советуют всегда тщательно мыть овощи-фрукты, зелень, ягоды, на них часто находятся яйца и личинки паразитов, которые попадают туда с экскрементов собак. Также обязательно мойте руки с мылом после общения с животными.

О том, что в человеке живут паразиты, он может не знать месяцами. Гельминты селятся в основном в печени, но поражают и остальные органы, например, легкие. Чаще всего их обнаруживают при диагностике совсем других заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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