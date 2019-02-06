Учения: в Волгоградской области все силы бросят на устранение ЧП

СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-06T08:54:04+03:00

По легенде в регионе случились три ЧП из-за аномальной погоды. Будут учиться устранять.

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7 февраля в Волгоградской области пройдут самые масштабные за последние годы тактико-специальные учения. Это не военных будут поднимать по тревоге, а все ведомства и службы будут учиться оперативно и слаженно устранять последствия ЧС.

Волгоградская область находится в высокорискованной климатической зоне. Летом часто бушуют пожары, зимой - жуткие метели. Вот и придумали несколько возможных происшествий из-за аномальной погоды. Так, по легенде на трассе в Камышинском районе в метель произошла крупная авария: столкнулись автобус с людьми и легковушка. Задача специалистов - оперативно эвакуировать пострадавших наземным и воздушным транспортом и развернуть пункт обогрева и питания.

Вторая легенда: В Среднеахтубинском районе произошел обрыв двух высоковольтных линий электропередач, которые оставили без электроснабжения порядка 14 тысяч человек. Там будут отрабатывать действия аварийные бригады энергетиков.

Третье условное ЧП: в Дзержинском районе Волгограда на улице Землячки произошел порыв трубы диаметром 300 миллиметров без холодного водоснабжения остались 12 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 5 тысяч человек. Специалисты ЖКХ покажут, как они готовы устранять такие аварии.

- В учениях примут участие более двухсот человек, 78 единиц техники, включая вертолет санавиации, - уточняют в областной администрации. - В тактико-специальном учении примут участие органы исполнительной власти, личный состав ГУ МЧС России по Волгоградской области, регионального ГУ МВД, органы местного самоуправления, дорожные организации, службы жизнеобеспечения, а также взаимодействующие с ними организации.

ИСТОЧНИК KP.RU