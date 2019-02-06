2019-02-06T08:39:38+03:00
Общество

У бизнес-леди забрали три недорогих шубы

Также женщине нужно заплатить штраф в пять тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Товар из магазина изъяли.Товар из магазина изъяли.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Роспотребнадзор по Волгоградской области провел полномасштабную проверку магазинов, которые продают меховые изделия. Причем наведались в основном в областные центры: Михайловку, Кумылгу, Серафимович, Даниловку, Елань. Большинство предпринимателей, которые занимаются этим бизнесом, соблюдают закон и у них есть необходимые документы и маркировка. Лишь в одной точке в магазине «Императрица» в городе Михайловка ревизоры обнаружили три шубы без идентификационных знаков, что запрещено по закону.

Меховые изделия, стоимость которых 61800 рублей, конфисковали. В отношении бизнес-леди возбудили административное производство. По решению суда она обязана заплатить пять тысяч штрафа. И изъятые шубы ей не вернут.

А волгоградкам ведомство напоминает, что у продавца на каждую шубу должна быть маркировка. Без нее продажа мехового изделия незаконна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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