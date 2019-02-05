2019-02-05T21:53:53+03:00
Звезды

В Турин привезли выставку «Сталинград: Призыв к миру»

Итальянцам покажут документы и фотографии и грандиозном сражении на Волге
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Выставка «Сталинград: Призыв к миру» - уникальный проект, который создан на основе материалов музея-панорамы «Сталинградская битва», ведущих музейных учреждений России и зарубежья. Он стартовал в феврале 2018-го и был приурочен к 75-летию Сталинградской Победы. За этот год выставка побывала в Париже, Риме, Берлине, Дижоне, Монпелье, Неаполе, Брюсселе, в городах Дюнкерка, Льежа, Ортоны. Люди увидели уникальные документы и фотографии, произведения живописи и графики, рассказывающие о грандиозном сражении на Волге. Теперь ее привезли в Турин.

- Выставка построена по тематико-хронологическому принципу, каждый ее раздел посвящен определенным этапам битвы на Волге – тяжелым боям на дальних и ближних подступах к городу, наступлению советских войск, жизни детей военного Сталинграда, а также последующему возрождению города из руин, - рассказывают организаторы.

В Турине экспозиция открылась как раз накануне 76-летия победы в Сталинградской битве в здании Публичной библиотеки «Вилла Аморетти». На открытии побывал консул-советник Генерального консульства России в Милане Александр Лилленурм, заместитель мэра Турина по вопросам культуры Франческа Леон.

Выставка пробудет в «Вилла Аморетти» до 15 февраля, затем на неделю ее перевезут в в Центральную библиотеку Турина.

Вход - бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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