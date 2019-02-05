Волгоградец хотел продать машину, а попался приставу

СЕГОДНЯ 19:55 2019-02-05T19:55:05+03:00

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Самая действенная мера, которая заставляет должников гасить платежи, - это запрет на отчуждение. Когда должник не может продать или заложить имущество - дом, квартиру либо машину. Вот еще одного волгоградца-должника таким способом «привели к закону».

Мужчина задолжал банку, и должен был вернуть ему «Ладу Приору». Но не торопился это делать. Тогда приставы установили на авто запрет. Но волгоградец надеялся обойти и его: он выставил машину на продажу по заниженной цене.

Но объявление на сайте увидел и судебный пристав. Он позвонил по указанному номеру и договорился о встрече с продавцом. Какого же было удивление волгоградца, когда вместо покупателя он увидел стража порядка с документами на опись.

- Был составлен акт описи, автомобиль арестован с последующей передачей его на ответственное хранение представителю банка, - уточнили «КП-Волгоград» в региональном УФССП.

А вы, если не хотите оказаться в подобной ситуации, то проверяйте ваши долги на сайте Управления ФССП России по Волгоградской области в раздел «Банк данных исполнительных производств».

ИСТОЧНИК KP.RU