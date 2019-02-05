2019-02-05T18:43:39+03:00
Звезды

В Волгограде зазвучат «Колокола России»

В городе пройдет фестиваль-конкурс духовно-нравственной культуры
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде пройдет уникальные в своем роде фестиваль под названием «Колокола России». Уникальный он тем, что сочетает в себе духовное и нравственное воспитание. Администрация Волгограда проводит его совместно с Волгоградской епархией.

Фестиваль-конкурс «Колокола России» рассчитан на два дня - 20 и 21 февраля. И будет проходить по нескольким номинациям: конкурсы чтецов, рисунков, декоративно-прикладного творчества, сочинений или авторских стихов, фотографии и презентаций семейных традиций. Ожидают более ста участников из 52 школ Волгограда.

Первый день фестиваля пройдет в «Лицее № 11 Ворошиловского района Волгограда».

- Здесь состоятся мастер-классы и работа по секциям. Участников ждет также встреча с настоятелем Казанского собора, протоиереем Вячеславом Жебелевым. После чего состоится концерт колокольной музыки на большой колокольне Казанского кафедрального собора, - рассказывают в мэрии.

Во второй день фестиваля, 21 февраля, пройдет в ДЮЦ Волгограда. Там откроются выставки работ участников. Здесь же пройдет и церемония награждения. А в качестве пообщрения для ребят проведут бесплатные экскурсии в Волгоградский краеведческий музей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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