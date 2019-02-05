Все школы Волгограда проверили: взрывчаток не нашли

СЕГОДНЯ 18:00 2019-02-05T18:00:17+03:00

Эвакуация прошла спокойно и без паники. Никто не пострадал.

Изменить размер текста: A A

К вечеру 5 февраля правоохранители проверили все сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в школах Волгограда. К счастью, нигде информация не подтвердилась. Все сообщения оказались ложными. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии.

Напомним, к полудню письма с угрожающим содержимым получили сразу 16 школ Волгограда: №3, №6, №19, №33, №35, №49, №54, №55, №63, №81, №83, №84, №92, №102, №130 и лицей №11. Детей и взрослых из этих учебных заведений в срочном порядке эвакуировали. Никто не пострадал.

Школьники говорят все прошло настолько четко и без паники, что их учителя уже напоминают сотрудников МЧС.

Это к слову, уже второй массовый фейк о ложных минированиях за прошедшую неделю. 31 января в Волгограде «шутники» заминировали сразу более тридцати объектов. Ни одно сообщение, слава Богу, не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU