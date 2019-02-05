Волгоградцев предупреждают о фальшивой красной икре

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-05T17:48:27+03:00

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В последнее время часто стали появляться сообщения о подделках, которые попадают на прилавки магазинов. То предупреждают о молочной продукции, которую производят где-то в подвале, то консервы фальшивые, но самое обидное, когда обманывают на красной икре. А ее подделок просто пруд пруди. Недавно сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия вычислили еще четыре фирмы, которые под видом лососевой икры продают неизвестно что.

Так что, выбирая деликатес, не покупайте следующих производителей:

- ООО «Камчатские Деликатесы», Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, д.38;

- «Макаров», 140 граммов, изготовитель ОАО «Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов», Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д.6;

- «Купец», 130 граммов, изготовитель ОАО «Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов», Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д.6;

- «Форвард-С», 140 граммов, изготовитель ООО «13», Петропавловск-Камчатский, ул. Доватора, д.30.

Эта фальсифицированная лососевая зернистая икра может продаваться на рынках региона.

Сотрудники ведомства уже довели информацию до сведения правоохранителей и торговых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU