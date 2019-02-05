Волгоградцев предупреждают о фальшивой красной икре
В последнее время часто стали появляться сообщения о подделках, которые попадают на прилавки магазинов. То предупреждают о молочной продукции, которую производят где-то в подвале, то консервы фальшивые, но самое обидное, когда обманывают на красной икре. А ее подделок просто пруд пруди. Недавно сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия вычислили еще четыре фирмы, которые под видом лососевой икры продают неизвестно что.
Так что, выбирая деликатес, не покупайте следующих производителей:
- ООО «Камчатские Деликатесы», Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, д.38;
- «Макаров», 140 граммов, изготовитель ОАО «Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов», Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д.6;
- «Купец», 130 граммов, изготовитель ОАО «Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов», Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д.6;
- «Форвард-С», 140 граммов, изготовитель ООО «13», Петропавловск-Камчатский, ул. Доватора, д.30.
Эта фальсифицированная лососевая зернистая икра может продаваться на рынках региона.
Сотрудники ведомства уже довели информацию до сведения правоохранителей и торговых сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU