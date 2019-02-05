2019-02-05T17:24:57+03:00
Происшествия

Волжанину, расстрелявшему соседа за громкую музыку, грозит 15 лет колонии

Уголовное дело передали в суд
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение 32-летнего волжанину, который убил своего соседа за громкую музыку. Как уточняют в ведомстве, свою вину мужчина признал. Ожидать суда он будет под стражей.

Напомним, это жуткое убийство произошло в Волжском 5 августа 2018-го. Обвиняемый мужчина в тот вечер изрядно выпил, и ему не понравилась громкая музыка, которая доносилась из припаркованного у многоэтажки авто. Точнее, сначала она не понравилась его супруге, она первая и закрутила этот конфликт. А муж решил вступиться за любимую. Он схватил дома газовый пистолет, спустился вниз, и без предупреждения выстрелил несколько раз в голову водителю. 31-летний парень от полученных травм скончался на месте.

Следователи СУ СК собрали все улики и факты, доказывающие вину волжанина.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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