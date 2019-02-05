2019-02-05T17:24:19+03:00
Происшествия

Астраханские экс-депутат и чиновник снимали порно с детьми на продажу

Бывшему народному избраннику и министру грозит суровое наказание
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Бывшим депутатам грозит суровое наказание.Бывшим депутатам грозит суровое наказание.
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Громкое дело двух высокопоставленных астраханцев - бывшего депутата областной думы и бывшего чиновника, которых обвиняют в педофилии, сейчас находится на рассмотрении в суде. Из материалов дела стало ясно, что экс-министр топливно-энергетического комплекса Астраханской области и его друг-народный избранник не только совращали и насиловали детей в возрасте от 8 до 16 лет, но и снимали порно с их участие. Снимали профессионально. Для дальнейшей продажи этого видео. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал прокурор астраханской области Александр Лычагин.

Прокурор подчеркнул, что позиция гособвинения жесткая и наказание бывшие депутаты понесут суровое.

Напомним, эти толстосумы-педофилы почти два года насиловали детей из неблагополучных астраханских семей, заманивая их деньгами и угощениями. Следователи насчитали 78 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Депутатов уже исключили из партии, а их дело в конце декабря 2018-го было передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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