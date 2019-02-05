Трое волгоградцев идут под суд за попытку украсть топливо у «Роснефти»

СЕГОДНЯ 16:31 2019-02-05T16:31:45+03:00

Каждому из них грозят реальные сроки и миллионные штрафы

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Пятьдесят тонн нефти стоимостью почти два миллиона рублей пытались украсть трое волгоградцев, имевших непосредственный доступ к топливу. Их будут судить по статье за попытку кражи.

Дело было в октябре 2018 года. Танкер «Волгонефть-146» был в порту в Самарской области, перевозил топливо «Роснефти».

- Инспектор при загрузке танкера предложил старшему помощнику капитана совершить хищение и продать часть груза. Затем они предложили капитану танкера объединиться для совершения преступления, на что последний согласился, - рассказали КП-Волгоград об обстоятельствах дела в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Когда судно прибыло в порт Волгограда и сообщники начали перекачивать нефть, их задержали сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, дело передали в суд. Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы и миллионные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU