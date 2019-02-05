2019-02-05T15:32:54+03:00
Политика

Сто волгоградских снайперов готовятся к конкурсу Арми-2019

В этом году результаты лучше, чем в прошлом
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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На полигоне Прудбой под Волгоградом сотня снайперов соединения ЮВО начали активную подготовку к конкурсу «Снайперский рубеж» в рамках Арми-2019.

Военные со снайперскими винтовками Драгунова отработали сложные приемы в условиях бокового ветра, низких температур и атмосферного давления.

- Также снайперы выполнили ряд огневых задач, в частности, упражнение «холодный выстрел» – снайперская стрельба на дистанции 100 метров в мишень размером с теннисный шарик неподготовленной винтовкой СВД, стрельбу по освобождению заложника на расстоянии 200 метров, стрельбу на 500 метров по грудной мишени на максимальное количество попаданий, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Помимо этого снайперы отработали маскировку и ведение боя в парах и в составе групп. В этом году военные показали лучшие результаты, чем в прошлом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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